Неймар плюсует на покере в перерыве между футбольными матчами

Оформив дубль в матче против Бордо, звезда ПСЖ запрыгнул в онлайн и откатал успешную сессию. Парижский клуб платит Неймару 30 миллионов евро в год, поэтому футболист выбирает для игры соответствующие лимиты.

В понедельник и вторник игрок с ником "neymar-jr" "воевал" за виртуальными столами турниров по 530 и 1 050 долларов. В одном из ивентов бразилец даже победил.

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Неймар обыграл всех соперников в турнире Daily SuperSonic и превратил 530 долларов в 6 996 долларов. В аналогичном ивенте накануне виртуоз мяча занял третье место – 3 172 доллара призовых. Не отказывается Неймар и от живой игры, но, из-за основной работы, нет возможности более основательно отдаться офлайн-покеру.



Неймар за игрой в покер / фото zen.yandex

На этом поприще, к слову, бразилец тоже успел отличиться. Летом 2018 года Неймар финишировал шестым в турнире хайроллеров в Сан-Паулу. Футболист утроил инвестиции в 7 тысяч долларов. Звездному игроку скоро исполнится 30 лет, и Неймар уже определился, какой спорт будет покорять после прощания с игрой миллионов.