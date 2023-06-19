Нефтяной магнат заплатил сумасшедшие деньги, чтобы сыграть в турнире Мировой серии покера

Успешный бизнесмен Дастин Бэйли осуществил свою давнюю покерную мечту. Богатый американец поехал в Лас-Вегас, чтобы сыграть в самом дорогом турнире WSOP с бай-ином 250 000 долларов.

Дастин Бэйли никогда покером особо не интересовался. Он даже не подозревал, что играет в турнире рядом с именитыми Филом Айви и Алексом Фоксеном. Впрочем, Мировая серия покера знает немало примеров, когда "любители" добивались больших побед.

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Обычно такие истории происходят в дешевых турнирах. Но Бэйли решил попробовать "элитную категорию" – турнир с участием сильнейших хайролеров мира, которые могут себе позволить заплатить бай-ин 250 000 долларов.

Сенсация на WSOP действительно назревала, ведь после первого дня Super High Roller именно Бэйли шёл с чип-лидерским стеком. Никому не известный игрок сразу привлек к себе внимание и с удовольствием раздавал интервью.

Мне просто нравится играть, у меня не хватает терпения сидеть в турнирах за 10 000 долларов по 7-8 дней. Поэтому я уговорил жену с детьми поехать со мной, чтобы поиграть в этом турнире на День отца,

– рассказал Бэйли.

Во второй день суперхайроллера звёздные покеристы продолжали вылетать. С дистанции сошли Фил Хельмут, Даниэль Негреану, Стивен Чидвик и другие, но Дастин Бэйли держался. Удача от него отвернулась незадолго до призовой зоны. В итоге американский бизнесмен занял 19 место.

Чемпионом Super High Roller стал Крис Брюэр. Для него это была особенная победа, ведь известный хайроллер впервые выиграл браслет WSOP. Вместе с ним американец получил невероятные 5 293 556 долларов.