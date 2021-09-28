Настоящая улыбка фортуны: украинский покерист потратил 54 доллара, а выиграл 80 тысяч

Мегамасштабний онлайн-турнир с гарантией миллион долларов объединил 21 703 участника со всего мира. За финальным столом оказались сразу двое украинцев.

На этой неделе турнир с гарантией миллион долларов был доступен для игроков низких лимитов. Бай-ин события уменьшили в два раза (54,5 долларов), поэтому желающих побороться за солидные призовые в онлайне было предостаточно.

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За финальный стол попали сразу двое украинцев. Это неизвестные игроки "murr018" и "iLonaRider". Последний быстро вылетел и заработал 8 000 долларов, а вот "murr018" боролся до последнего. В хедз-апе он встретился с бразильским регуляром Педро "AkgringoAK" Костой.

Дуэль начиналась с тройным преимуществом по стеку для бразильца. Ситуация несколько раз менялась. "Murr018" даже вышел в лидеры, когда переехал AQ оппонента с рукой A10. Однако мечта украинца не осуществилась. Решающий флип сложился в пользу соперника. Шестерки украинского игрока не устояли перед A10s.

Оба оформили свой самый крупный выигрыш в онлайне. Бразилец забрал 111 000 долларов, украинец – 80 000.