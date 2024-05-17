Каждый символ в тесте от Покер 24 объясняет роль игрока в команде. Выбери изображение, которое лучше всего отражает именно твой стиль игры, и узнай, способен ли быть полезным коллективу. Последовательность: слева – направо, сверху – вниз.

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Покерный тест / Изображение сгенерировано искусственным интеллектом с помощью сервиса DALL-E

Стратег

Дальновидность стратега обеспечивает слаженность действий команды. Вы любите контролировать ситуацию и разрабатывать сложные планы. Впрочем, таким игрокам не обойтись без единомышленников, чтобы максимально качественно реализовать свои умения.

Блефун

Эксцентричность и рискованность таких игроков, обычно, негативно влиять на командный результат. Но те, кто выбрал второй символ, настолько хорошо манипулируют соперниками, что и без блефуна в команде не обойтись. Ведь хитрость и обман – неотъемлемые составляющие покера.

Рискованный игрок

Кто не рискует, тот не пьет шампанского. В покере без рисков также не обойтись. Игроки, которые частенько оказываются над пропастью сложного выбора, знают цену стека и хорошо взвешивают все за и против перед тем, как рискнуть всем. Кроме того, такие покеристы обладают серьезными лидерскими качествами, что в команде, конечно, не будет лишним.

Аналитик

Четвертая картинка характеризует вас, как игрока, который методично пользуется статистикой, не чурается собирать нотсы на соперников и обожает дополнительное обучение вне покерного стола. Присутствие в команде такой покерной "энциклопедии" – огромное преимущество.