Участие в самом дорогом турнире PokerGO Cup стоило участникам 50 000 долларов. Ивент собрал 32 входа и призовой фонд в 1 600 000 долларов.

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Сразу четверо участников финального стола имели математические шансы на победу в лидерборде серии. Даниэль Негреану с ними распрощался, вылетев на пятом месте – 112 000 призовых. Броку Уилсону даже второе место (416 тысяч долларов призовых) не помогло покуситься на Кубок PokerGO – не спасовали конкуренты.



Джереми Асмус / фото PokerGO

Шон Перри, одержавший уже вторую победу в рамках PokerGO Cup (640 тысяч долларов призовых), также не сумел зацепиться за победу в общем зачете. Кубок достался Джереми Асмусу – самому стабильному участнику серии. Американец 4 раза попадал в призовую зону и накопил в общей сложности 824 500 долларов призовых. 256 тысяч из них Асмус положил в карман, замкнув подиум в турнире за 50К.