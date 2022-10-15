Мотивирующее кино на выходные: 5 фильмов, которые заценят покеристы

Покер – это особенная игра, которая доставляет эмоции миллионам людей по всему миру. Однако даже самым заядлым регулярам или настойчивым любителям требуется перерыв, чтобы развеяться, отдохнуть и вернуться в игру со свежими идеями.

Когда говорят о популярных фильмах, связанных с покером, то в первую очередь вспоминают "Шулеров", "Большую игру" или "Казино Рояль". Но есть и ряд других кинокартин, точно заслуживающих внимания любителей этой игры.

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"Вознаграждение нашедшему" ("Finder's Fee"). Жанр: саспенс

Четверо друзей каждую неделю собираются на домашнюю игру, чтобы весело провести время. Главная фишка вечера – "Последний выживший". Вход в игру – лотерейный билет. Играют олл-ин шутаут. За один круг выбывает один игрок до тех пор, пока в игре не остается один участник. Ему достаются все билеты. Однажды один из билетов оказывается с джекпотом на 6 000 000 долларов. И его владелец знает, что он выигрышный.

"Бог игроков" ("God of Gamblers"). Жанр: боевик/комедия

Кадр из фильма "Бог игроков" / Фото imdb.com

Главный герой Ко Чунь известен всем под прозвищем "Бог игроков". Всё потому, что он никогда не проигрывает ни в одну игру. Однажды Ко Чунь потерял память, но игровой скилл остался с ним. Его нашел мелкий мошенник по прозвищу Нож, который открыл невероятные способности Ко Чуня и попытался с их помощью разбогатеть.

"Игрок" ("Stuey", "High Roller: The Stu Ungar Story"). Жанр: драма/биография

Фильм про легендарного покериста Стю Ангера, который действительно начал зарабатывать игрой в 10 лет. Рассказывается правда о том, как пагубные привычки погубили талантливого юношу. Фильм понравится любителям драмы, основанной на реальных событиях.

"Большой куш для маленькой леди" ("A Big Hand for the Little Lady"). Жанр: вестерн/комедия

Кадр из фильма / Фото onceuponatimeinawestern.com

Мередит случайно залетает на очень дорогую игру на Диком Западе и прямо посреди раздачи ловит сердечный приступ. Тогда за стол садится его жена Мэри, которая не знает правил. Добрый фильм с отличным сценарием, героями, диалогами, юмором и блестящей, неожиданной концовкой. Картина, заслуживающая внимания даже сегодня, несмотря на 1966 год выпуска.

"Крупье" ("Croupier"). Жанр: неонуар

Джек – начинающий писатель без денег. Чтобы как-то заработать, он устраивается крупье в казино. А заодно и пишет книгу про свою работу. Фильм рекомендуется всем, кто любит экзистенциальное кино, эстетику казино, а также дилерам и писателям.