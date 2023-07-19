Мировая серия покера закончилась: украинцы сумели отличиться напоследок

В этом году украинские игроки выкладывались на WSOP как никогда. Браслет для Украины завоевал Вадим Шлёз, а Руслан Придрик добился исторического результата, сыграв за финальным столом Main Event WSOP.

Выступление Руслана Придрика в Главном событии Мировой серии покера, а также браслет Вадима Шлёза навсегда останутся в истории WSOP-2023. В последнюю неделю серии украинцы пополнили копилку призовых мест.

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В хайроллерском турнире $10,000 6-Handed No-Limit Hold'em Championship в призовую зону попали Игорь Ярошевский и Назар Бугаев. За 35 место Игорь получил 28 938 долларов призовых, Назар стал 45-м, получив выплату в размере 22 129 долларов.

Назар Бугаев / Фото PokerNews

Артёму Металиди, Назару Бугаеву и Беке Иорданишвили удалось финишировать в IТМ турнира $5,000 No Limit Hold'em. Первый получил 21 660 долларов, второй – 15 596 долларов, третий – 10 074 долларов. В событии $1,000 No Limit Hold'em – Freezeout Руслан Назаренко занял 61 место, что принесло ему 4 125 долларов призовых.

Закрывал Мировую серию покера турнир $1,000 No Limit Hold'em – Super Turbo. В нём сумели отличиться всё тот же Назар Бугаев и Алексей Кравчук. Оба игрока получили по 1 600 долларов. Теперь фестиваль WSOP будет ждать участников этой зимой. С 3 по 14 декабря на Багамских островах разыграют 15 браслетов.