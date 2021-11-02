Минус 9 тыс. соперников, плюс 314 тыс. баксов: определился чемпион самого дешевого турнира WSOP

Бай-ин в 400 долларов для Мировой серии покера практически ничто. Однако, победить в самом дешевом ивенте нынешнего фестиваля – дело не из легких.

Несмотря на небольшие инвестиции в турнир Colossus, покеристы получили возможность побороться за солидный призовой фонд, который преодолел отметку в 3 миллиона долларов. Поэтому желающих посоревноваться за классные призовые и золотой браслет оказалось немало.

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Будущему чемпиону Анатолию Зырину пришлось справиться с килополяной из 9 399 входов, а это сейчас второй по численности турнир на WSOP 2021. В таком массовом событии нужно заручиться серьезной поддержкой фортуны, хотя известный российский регуляр утверждает, что победил благодаря именно мастерству, а не везению.



Турнир Colossus на WSOP 2021 / Фото PokerGO

Вознаграждение за высокий скилл – 314 703 доллара, что, впрочем, не является лучшим достижением Зырина в офлайн-игре. В 2019 году россиянин занес 359k, заняв второе место в турнире на Кипре. В конце концов, это и не первый браслет Анатолия. В том же году россиянин в рамках Мировой серии не имел равных в турнире по Омахе и положил в карман почти 200 тысяч баксов.