Мінус 9 тисяч суперників, плюс 314 тисяч доларів: визначився чемпіон найдешевшого турніру WSOP

Бай-ін у 400 доларів для Світової серії покеру практично ніщо. Однак, перемогти у найдешевшому івенті цьогорічного фестивалю – справа не з легких.

Попри невеликі інвестиції в турнір Colossus, покеристи отримали нагоду поборотись за солідний призовий фонд, який здолав позначку у 3 мільйони доларів. Тож охочих поборотись за класні призові та золотий браслет виявилось чимало.

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Майбутньому чемпіонові Анатолію Зиріну довелось упоратись із кілополяною із 9 399 входів, а це наразі другий за чисельністю турнір на WSOP 2021. У такій масовій події потрібно заручитись серйозною підтримкою фортуни, хоча відомий російський регуляр стверджує, що переміг завдяки саме майстерності, а не фарту.



Турнір Colossus на WSOP 2021 / фото PokerGO

Винагорода за високий скіл – 314 703 доларів, що, утім, не є найкращим досягненням Зиріна в офлайн-грі. У 2019 році росіянин заніс 359 К, посівши друге місце у турнірі на Кіпрі. Зрештою, це і не перший браслет Анатолія. Того ж року росіянин в рамках Світової серії не мав рівних в турнірі з Омахи і поклав до кишені майже 200 тисяч баксів.