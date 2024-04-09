Как зарабатывать в покерных турнирах: ключевые аспекты успешной игры

Финский покерный тренер Микка Анттонен дал несколько базовых советов, которые помогут существенно повысить уровень игры в турнирах. А, соответственно, проходить дальше и зарабатывать больше.

Крадите блайнды

Учитывая анте, которое проставляется в банк, с рейзом 2,25 ВБ вы будете часто воровать банк до флопа. Особенно, если на большом блайнде тайтовой игрок и он защищает меньшее количество рук!

К теме 15 миллионов евро на бочке: в Чехии снова соберутся лучшие покеристы Европы

Широко защищайте свой большой блайнд

В МТТ это особенно важно, ведь анте дают огромные шансы банку. Важно защищать не менее 40% диапазона (коллом или 3-бетом). В то же время совсем трешовые разномастные руки играть все-таки не надо. Достаточно эквити вы с ними без позиции не реализуете. Особенно в мультипоте – четвёртым с К-5о заходить в банк не стоит.

3-бетите в блеф

В стеках 25-40 ВБ прежде всего подойдут руки с блокерами, которые не совсем подходят для колла. Например, одномастные K-9 или А-6. Фолдить их на 4-бет-пуш не жалко. А вот масные K-Q превращать в блеф уже не следует.

При глубоких стеках, 3-бетьте как в кэш-играх

То есть с линейным диапазоном – это лучшие руки (A-A, K-K, A-Ks, A-Qs и т.д.), сильные игровые (вроде одномастные K-Q, разномастные A-Q, 10-10) и перспективные одномастные (например A-5s, K-10s, 10-9s).

Не нужно ставить контбет каждый раз

Ставка в треть банка не является постоянно прибыльной в современных реалиях. Сейчас вы гораздо чаще, получите колл или чек-рейз. Обязательно учитывайте, есть ли у вас преимущество по диапазону и натсам. Скажем, если вы рейзер с UTG, то на флопе 10-8-6 у большого блайнда есть натсы в рейндже, а у вас нет. Как минимум одну ставку он заплатит с огромной частью диапазона.

Имейте стратегию на раздачу

Перед каждым решением на любой из улиц вы должны хотя бы примерно думать, что будете делать дальше. Скажем, флоп тот же – 10-8-6 радуга, у вас червовые Q-J, с бэкдорным флеш-дро. Если поставите, то что будете делать на рейз? По каким картам терна будете бить дальше?

Учитесь играть в хедз-апе

Нетипичный совет в материале о МТТ, но очень важный. Разница в выплатах между 1 и 2 местами обычно огромная (например, 50 бай-инов). За эти деньги точно стоит побороться. Турнирные игроки часто слабы в хедз-апах, поэтому потренируйтесь хотя бы немного, чтобы в большинстве случаев быть сильнее соперника.

Украинцы борются за гигантские призовые

Сразу трое представителей Украины (Godluck1994, TM GreKLGOR, AntagSS) пробились в финальный день юбилейного Sunday Million с призовым фондом более 8 миллионов долларов. Всего в игре осталось 33 покериста.