Маститые регуляры соревновались за четвертьмиллиона долларов: победил "европеец"

Европейскому покерному туру, из-за пандемии, не удалось посетить Чехию. Организаторы, впрочем, быстро переметнулись в онлайн, где также хватает экшена в борьбе за топовые трофеи.

Один из самых престижных турниров – ивент хайроллеров с бай-ином 10 300 долларов – собрал 122 входы, а среди претендентов на титул было немало именитых покеристов.

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Скажем, топ-10 замкнул топовый регуляр и стример из Канады Паркер "tonkaaaa" Талбот – 28 139 долларов призовых. Среди участников финального стола также, что не имя – звезда. Адриан "Amadi_017" Матеос сошел с дистанции восьмым – 44 819 долларов призовых, Тимоти "Tim0thee" Адамс забрал пятый приз – 96 363 долларов.

Следом ушел отдыхать и один из лучших онлайн-регуляров современности Никлас "Lena900" Астедт – 124 373 долларов призовых. А все лавры достались еще одному звездному игроку – Самюэлю "€urop€an" Вусдену. Финский спортсмен справился в хедз-апе с россиянином Виктором "papan9_p$" Устимовым (207 184 долларов) и положил в карман 267 406 долларов призовых.