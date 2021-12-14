Маститі регуляри змагались за чвертьмільйона доларів: переміг "європеєць"
Джерело:Cardmates
Європейському покерному туру, через пандемію, не вдалось завітати до Чехії. Організатори, утім, швидко переметнулись в онлайн, де також не бракує екшену в боротьбі за топові трофеї.
Один із найбільш престижних турнірів – івент хайролерів з бай-іном 10 300 доларів – зібрав 122 входи, а серед претендентів на титул було чимало іменитих покеристів.
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Скажімо, топ-10 замкнув топовий регуляр і стрімер із Канади Паркер "tonkaaaa" Талбот – 28 139 доларів призових. Серед учасників фінального столу також, що не ім’я – зірка. Адріан "Amadi_017" Матеос зійшов із дистанції восьмим – 44 819 доларів призових, Тимоті "Tim0thee" Адамс забрав п’ятий приз – 96 363 доларів.
Слідом пішов відпочивати і один із найкращих онлайн-регулярів сучасності Ніклас "Lena900" Астедт – 124 373 доларів призових. А усі лави дістались ще одному зірковому гравцю – Самюелю "€urop€an" Вусдену. Фінський спортсмен упорався у хедз-апі із росіянином Віктором "papan9_p$" Устімовим (207 184 доларів), і поклав до кишені 267 406 доларів призових.