Финальный стол Super MILLIONS стартует традиционно во вторник вечером, а каждый из участников уже гарантировал себе 45 тысяч долларов призовых.

Читайте также: Безжалостный канадец Майкл Адамо выбил всех соперников за финальным столом

Минимальная выплата отнюдь не удовлетворит Даниэля Двореса, которому понадобилось аж 4 входа. У канадца – 7-й стек (34.9 ВВ) – поэтому есть возможность побороться, по крайней мере, за небольшой профит.

Значительно лучше дела у Артура Мартиросяна – 3-й стек (52.3 ВВ). Россиянин, которому этот турнир уже покорялся, давненько не пробивался на его решающую стадию, но традиционно является одним из фаворитов на победу. Как и чип-лидер Мариус Гирс, в активе которого 79.1 больших блайндов. Чемпион Super MILLIONS станет богаче на 325 957 долларов.