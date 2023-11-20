Бывший футболист оказался в списках участников покерного турнира с бай-ином 1 000 000 долларов

К участникам самого дорогого турнира года Big One for One Drop присоединился Марио Мосбек. Накануне бывший футболист стал главной сенсацией серии Triton Poker в Монте-Карло, выиграв более 4 000 000 долларов.

Покерная карьера Марио Мосбека развивается очень стремительно. Ещё 5 лет назад он был игроком австрийского футбольного клуба "Винер Нойштадт", выступающего в местной Бундеслиге. Однако Мосбек решил рано закончить с футболом и отправился в кругосветное путешествие.

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Путешествуя по миру, парень открыл для себя покер. Вскоре австриец сконцентрировал все свои усилия вокруг новой игры. Через несколько лет имя Марио Мосбека уже хорошо знали в покерном комьюнити. Первый серьезный успех пришел в 2021 году, когда в течение недели ему удалось выиграть в онлайн турнирах почти 1 000 000 долларов призовых.

Сейчас бывший футболист продолжает выгодно инвестировать в покер. На недавней серии Triton Poker в Монте-Карло Мосбек получил славу и признание. В самом дорогом турнире Triton Invitational он стал вице-чемпионом, а затем выиграл титул в событии Mystery Bounty с бай-ином 40 000 долларов.

Мосбек со своей девушкой Амандой и Фёдором Хольцом / Фото triton-series.com

Теперь Марио Мосбек собирается покорить ещё один дорогой турнир. В соцсетях он сообщил, что будет играть событие Big One For One Drop с бай-ином 1 000 000 долларов. Этот турнир пройдет в Лас-Вегасе 18 декабря. Участие в нем на данный момент подтвердили уже 14 игроков.