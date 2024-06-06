Сексизм в Городе грехов: WSOP всколыхнул громкий скандал

Мировая серия покера (WSOP) обычно проходит по самым высоким организационным стандартам. Впрочем, и здесь случаются неприятные эпизоды с отголоском, казалось бы, давно забытых темных времен.

Уникальность покера, как интеллектуального вида спорта, заключается среди прочего в том, что здесь на равных соревнуются женщины с мужчинами. И примеров, что первые могут быть за столами не менее успешны чем вторые, мягко говоря, хватает. Несмотря на то, как выяснилось, даже в Мекке покера Лас-Вегасе все еще остается немало места для стереотипов.

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С пренебрежительным отношением во время WSOP столкнулись без преувеличения звездные американские покеристки Мария Конникова и Мария Хо. Первая, кроме всего еще и известная писательница, а вторая – член Зала славы покера с карьерными выигрышами в более 5 миллионов долларов.

Так вот во время одного из турниров охранник отказался пропускать женщин в игровой зал, мол, вход только для “покеристов”. Когда же обе Марии заметили, что они собственно и пришли играть в покер, охранник начал требовать какие-то доказательства слов. Показательно, что добросовестный работник казино не остановил ни одного из покеристов-мужчин на пути к столам. Решить проблему сумел другой покер-про Дэвид Уильямс, который буквально заставил охранника пропустить женщин и те успели к своим столам за мгновение до начала игры.

Я была шокирована. Но могу ли я поверить в то, что произошло? К сожалению, более чем..

– написала впоследствии Конникова.

Миллион с первой попытки

Австралийский покерист Малькольм Трейнер стал чемпионом турнира Mystery Millions, получив 1 миллион долларов призовых. Интересно, что это был первым турнир WSOP в карьере Трейнера.