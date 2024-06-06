Сексизм у Місті гріхів: WSOP сколихнув гучний скандал

Світова серія покеру (WSOP) зазвичай відбувається за найвищими організаційними стандартами. Втім, і тут трапляються неприємні епізоди з відгомоном, здавалося б, давно забутих темних часів.

Унікальність покеру, як інтелектуального виду спорту, полягає з-поміж іншого у тому, що тут на рівних змагаються жінки з чоловіками. І прикладів, що перші можуть бути за столами не менш успішні ніж другі, м'яко кажучи, не бракує. Попри те, як з’ясувалося, навіть у Мецці покеру Лас-Вегасі все ще залишається чимало місця для стереотипів.

До теми Міцний сон коштував покеристу шансів поборотись за браслет WSOP

Зі зневажливим ставленням під час WSOP зіштовхнулися без перебільшення зіркові американські покеристки Марія Коннікова та Марія Хо. Перша, окрім всього ще й відома письменниця, а друга – членкиня Залу слави покеру із кар'єрними виграшами у понад 5 мільйонів доларів.

Так от під час одного з турнірів охоронець відмовився пропускати жінок до ігрової зали, мовляв, вхід тільки для “покеристів”. Коли ж обидві Марії зауважили, що вони власне й прийшли грати у покер, охоронець почав вимагати якісь докази слів. Показово, що сумлінний працівник казино не зупинив жодного із покеристів-чоловіків на шляху до столів. Розв’язати проблему зумів інший покер-про Девід Вільямс, який буквально змусив охоронця пропустити жінок і ті встигли до своїх столів за мить до початку гри.

Я була шокована. Але чи можу я повірити в те, що сталося? На жаль, більш ніж…

– написала згодом Коннікова.

Мільйон з першої спроби

Австралійський покерист Малькольм Трейнер став чемпіоном турніру Mystery Millions, отримавши 1 мільйон доларів призових. Цікаво, що це був першим турнір WSOP у кар’єрі Трейнера.