Манимейкер на минималках: литовец превратил 220 долларов в 210 тысяч

История очередного заноса покерного сателитчика нашла свое продолжение на Северном Кипре, где набирает обороты престижная живая серия. Мантас Нанартавичюс отобрался в один из турниров всего за 220 долларов и завоевал свой первый серьезный титул.

На пути к трофею литовцу пришлось выдержать изнурительный марафон финального дня, который затянулся на 13 часов. Покеристы играли крайне взвешенно, ведь призовой фонд достиг 1 370 800 долларов.

Читайте также: Украинский рум разыгрывает 1 миллион гривен для кэш-игроков

Кульминации пришлось бы ждать еще дольше, если бы не безумная раздача за финальным столом. Сразу 5 игрокам раздали карманные пары, а двое спортсменов отправили в пас на префлопе ручные десятки. Будущий чемпион Нанартавичюс с A-A, конечно, сдаваться не спешил и легко справился с К-К и 4-4.

В конце концов, в 3-max покеристы заключили сделку, оставив на доигрывание 24 тысячи долларов и титул чемпиона Warm-Up MILLIONS. А сливки – 210 тысяч долларов – достались сателитчику Мантасу Нанартавичюсу. До этого триумфа литовец оформлял только один ITM в офлайн-покере – скромные 312 долларов.