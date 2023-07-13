Развязка Main Event WSOP: в борьбе за титул чемпиона мира двое украинских покеристов

Руслан Придрик и Ярослав Огульчанский продолжают сражаться в Главном событии Мировой серии покера. Победитель Main Event WSOP заберёт невероятные 12 100 000 долларов.

Круг претендентов на звание чемпиона мира по покеру сократился до 49 игроков. Напомним, что в этом году турнир Main Event WSOP стал рекордным за всю историю проведения Мировой серии покера, собрав более 10 000 участников.

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К сожалению, в 6-м дне вылетел украинец Артём Металиди. Киевлянин занял 94 место, получив выплату в размере 78 900 долларов. Ранее в зоне ITM финишировали Богдан Сливинский, Александр Гнатенко, Алексей Евченко, Александр Довженко, Станислав Галатенко, Игорь Котик и Денис Шафиков.

Все оставшиеся участники Main Event WSOP вновь соберутся за столами сегодня и проведут Day7. Лидирует в турнире 23-летний Джошуа Пэйн, у которого всего 28 000 долларов призовых за карьеру. Вторым идёт испанец Хуан Лапидо.

Украинец Руслан Придрик занимает 17 место в чип-каунте. Он мог вылететь из турнира гораздо раньше, однако сумел выиграть выставление дамы в короли, собрав флеш по одной карте. Ярослав Огульчанский начинал день с коротким стеком и по его завершению сумел практически утроиться. Он продолжит игру со стеком 13 ББ.

Турнир возобновится сегодня в 23:00 по киевскому времени. Каждый из участников Day7 обеспечил себе минимум 188 400 долларов. Чемпион заберёт с собой 12 100 000 долларов.