Лучшая среди женщин на Мировой серии покера – Лара Айзенберг

Американка выиграла главный женский турнир WSOP Ladies Event, где было зарегистрировано 645 участниц, среди которых и 1 мужчина. Победа принесла Ларе Айзенберг 115 тысяч долларов и первый в карьере золотой браслет Мировой серии.

Турнир WSOP Ladies Event продолжался 4 напряженных дня. Вместе с баталиями за покерными столами не менее интересными были события вокруг этого ивента. Покерное сообщество активно обсуждало участие в женском турнире Тома Хаммерса, а мужчины горячо поддерживали своих жен на WSOP Ladies Event.

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Лучшую игру на турнире продемонстрировала американка Лара Айзенберг. За 4 часа она вышла победительницей с финального стола. Американка достаточно опытный игрок в покер. В живых турнирах у нее на счету более 220 тысяч долларов призовых, а также кольцо WSOPC за победу в 2019 году.

Теперь в коллекции Лары Айзенберг появился самый желанный трофей – золотой браслет Мировой серии покера. В хедз-апе она победила свою соотечественницу Дебору Брук, выиграв вместе с браслетом 115 700 долларов.

Лара Айзенберг получает золотой браслет WSOP / Фото Pokernews

Моя мечта сбылась. Я участвовала в этом турнире с надеждой, что когда-нибудь я выйду за финальный стол и одержу победу. Это неописуемое чувство. Турнир был потрясающим, мы веселились, хохотали. Очень многие меня поддерживали. Играйте в покер, это весело», – поделилась своими мыслями Лара Айзенберг.

Результатами женского турнира WSOP оказались довольны и мужчины. Бен Спрэгг написал в твиттере, что гордится своей женой Марли Кордейро, которая заняла 7 место и выиграла 15 тысяч долларов. В комментариях под этим постом Фил Кули отметил и свою жену Диану Кули, которая получила более 36 тысяч за 4 место.