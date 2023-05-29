Лас-Вегас ждёт: лучшая покеристка Украины отправилась покорять Мировую серию покера

С завтрашнего дня в Лас-Вегасе стартует главный покерный фестиваль года. Традиционно на WSOP съезжаются лучшие игроки мира, в их числе будут украинские покеристы.

Ольга Ермольчева не зря считается одной из самых сильных покеристок Украины. В конце прошлого года она заняла 2 место в турнире WPT Ladies Championship, выиграв 70 000 долларов.

В тему В Лас-Вегасе стартует Мировая серия покера: самые интересные факты о WSOP

Теперь украинка отправилась в Лас-Вегас, где будет сражаться за золотые браслеты WSOP. У Ермольчевой уже был такой опыт. В прошлом и позапрошлом году она оформила два ITM на Мировой серии покера.

Последние успехи украинской покеристки на международной арене были связаны как раз с Лас-Вегасом. Кроме женского турнира WPT Ladies Championship, где она заработала 70 000 долларов, Ольга стала четвертой в событии Venetian DeepStack Championship Series, добавив ещё 95 000 долларов.

Ольга Ермольчева / Фото pokerdiscover.com

Девушка уже прибыла в Лас-Вегас, о чём сообщила в своём телеграм-канале. По традиции "Mangusta" будет вести собственный блог, рассказывая интересные истории из турниров и особенности Мировой серии покера в этом году.