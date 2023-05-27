Мировая серия покера в этом году стартует 30 мая и продлится до 18 июля. За столами в казино Horseshoe и Paris в Лас-Вегасе будет разыграно 95 браслетов. В преддверии начала главного покерного фестиваля года вспомним самые интересные факты о WSOP.

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Владельцы браслетов WSOP разбросаны по всему миру – их получили игроки из 68 стран. Больше всего таких наград у американских покеристов;

За 53 года на Мировой серии покера разыграли более 3 800 000 000 долларов призовых. В прошлом году общий призовой фонд серии превысил 350 000 000 долларов;

В 2022 году большая часть браслетов была вручена с помощью службы доставки. Из 198 наград лично в Лас-Вегасе её получили только 88 игроков;

Первый чемпион WSOP был определен путём голосования. Участники играли в кэш, а Джонни Мосс был признан лучшим игроком;

Первый в истории женский турнир был сыгран в 1977 году с бай-ином 100 долларов. Он проходил в формате Стад;

Браслет WSOP / Фото PokerNews