Мировая серия покера в этом году стартует 30 мая и продлится до 18 июля. За столами в казино Horseshoe и Paris в Лас-Вегасе будет разыграно 95 браслетов. В преддверии начала главного покерного фестиваля года вспомним самые интересные факты о WSOP.
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- Владельцы браслетов WSOP разбросаны по всему миру – их получили игроки из 68 стран. Больше всего таких наград у американских покеристов;
- За 53 года на Мировой серии покера разыграли более 3 800 000 000 долларов призовых. В прошлом году общий призовой фонд серии превысил 350 000 000 долларов;
- В 2022 году большая часть браслетов была вручена с помощью службы доставки. Из 198 наград лично в Лас-Вегасе её получили только 88 игроков;
- Первый чемпион WSOP был определен путём голосования. Участники играли в кэш, а Джонни Мосс был признан лучшим игроком;
- Первый в истории женский турнир был сыгран в 1977 году с бай-ином 100 долларов. Он проходил в формате Стад;
Браслет WSOP / Фото PokerNews
- Рекордсменом по количеству выигранных браслетов WSOP является Фил Хельмут, у которого на сегодняшний день 16 трофеев. В процентном соотношении это почти 1% от всех разыгранных наград;
- Фил Хельмут удерживает ещё один рекорд – он единственный, кому удалось выиграть Main Event WSOP и европейскую версию Main Event WSOPE;
- Фил Айви обладает 10 золотыми браслетами, но все они были выиграны в смешанных форматах или Омахе. Айви еще не завоевал титул в турнире по Холдему;
- Крис Манимейкер – не первый, кто выиграл Main Event через сателлит. Дебютантом был Том Макэвой, который оформил свою победу в 1993 году;
- Золотые браслеты на WSOP появились в 1976 году. Единственный раз, когда их не выдавали – в 1982 году. Тогда их заменили золотыми наручными часами.