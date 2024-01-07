Известный игрок, стример, а теперь и совладелец покерного клуба Дуглас Полк своей легкой рукой осчастливил женщину, которая часто наведывается в его заведение. В начале нового года в Lodge Card Club состоялся розыгрыш, победитель которого получил 100 000 долларов наличными.

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Акция для клиентов клуба длилась целый месяц, за это время наиболее активные игроки получали своеобразные лотерейные билеты – чем больше накапливали в одних руках, тем выше шансы выиграть главный приз. Фортуна улыбнулась жительнице Остина Тунге Нгуен.

Триумфальный момент женщина, к слову, упустила. В то время как Даг Полк колдовал над барабаном, Тунга усердно покоряла кэш-игру на лимитах 1/3 доллара за блайнд. Теперь, очевидно, сможет похайроллерить, или хорошо отпраздновать.



Тунга Нгуен и Даг Полк / Фото PokerNews

Еще десять участников розыгрыша получили по 500 долларов наличными, остальные 10 игроков – годовое членство в клубе Дага Полка.