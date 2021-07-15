В начале своего покерного пути, а это была игра на мелочь с отцом, Паркер Талбот не мог себе представить, что когда-то достигнет в этой профессии таких вершин. За годы стримерской карьеры Паркет Талбот выиграл миллионы долларов и собрал большую аудиторию на платформе Twitch. За игровыми сессиями канадца вживую наблюдают 116 тысяч фолловеров.

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У парня, которого за виртуальными столами знают как "tonkaaaap" есть чему поучиться, не обделены его зрители и позитивным настроем. Паркер любит пошутить, пусть и злоупотребляет частенько крепким словцом. Веселые беседы стример разбавляет неплохими игровыми результатами. Взять хотя бы лето прошлого года, когда Талбота трудно было остановить.

Паркер Талбот / Pokernews

Стример не планирует сбавлять обороты и в 2021 году. В присущей ему шуточной манере он поставил себе цель выиграть до конца года каких-то 194 турнира. А вот в живой игре (750 тысяч долларов призовых) Паркер пока трофеев не получал, но может исправить ситуацию осенью.

Талбот с нетерпением ждет старта Мировой серии покера, в которой не бывал уже 2 года. Впрочем, признается, что едет в Вегас не столько за титулами, сколько ради живого общения с друзьями из других уголков планеты.