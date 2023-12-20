Очаровательная Лив Боэри: красотка, покорившая мир покера

20 декабря 2023, 14:29
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Источник:

poker.org

Англичанка Лив Боэри по праву находится в списке самых успешных женщин в истории покера. Она построила невероятную карьеру с того, что начиналось для нее как хобби в студенческие годы.

В свое время Лив Боэри участвовала во всех покерных шоу, а в любом турнире она была главной звездой. Несмотря на то, что ее золотые годы в покере уже прошли, девушка в любом случае заслуживает звания одной из самых красивых среди прекрасной половины покерного комьюнити.

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Лив Боэри родилась в Англии, училась на факультете астрофизики в Манчестере. 20-летняя девушка впервые заявила о себе в покере, когда стала участницей телевизионного шоу "Ultimatepoker Showdown". Одним ее из наставников был легендарный Фил Хельмут.

Уже через 5 лет Лив Боэри стала невероятно популярной, выиграв главный турнир Европейского покерного тура, который проходил в Сан-Ремо. За все время в турнирном покере очаровательная англичанка выиграла более 3 860 000 долларов. Причем она до сих пор остается единственной женщиной в мире, которой удалось выиграть сразу турнир серии EPT и браслет серии WSOP.

Лив Боэри / Фото poker-experts.com 

Лив Боэри – всесторонняя личность. Ей 39 лет, она, как и золотые годы индустрии покера, остается красоткой, правда, ее интерес к игре явно угас. Лив посвятила себя научным проектам, является соучредителем благотворительного фонда, а также работает ведущей на покерных турнирах. Проявила себя и в литературе, написав много статей на научные темы.

Интересные факты о Ливе Боэри:

  • Лив Боэри работала моделью и снялась в фотосессиях для нескольких популярных журналов;
  • Обожает Heavy Metal и умеет играть на электрогитаре;
  • Каждый год посещает фестиваль Burning Man, который проводится в пустыне;
  • Мечта Лив Боэри – увидеть Землю из космоса;
  • Анаграмма ее имени Liv Boeree – фраза "Я люблю пиво" (I Love Beer);
  • Любимый покерный теллс – пульсирующая вена на шее и перебирание фишек;
  • В покерных кругах ей дали прозвище "Железная дева" ("The Iron Maiden").

 

Автор: Руслан Левицький