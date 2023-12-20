Очаровательная Лив Боэри: красотка, покорившая мир покера

Англичанка Лив Боэри по праву находится в списке самых успешных женщин в истории покера. Она построила невероятную карьеру с того, что начиналось для нее как хобби в студенческие годы.

В свое время Лив Боэри участвовала во всех покерных шоу, а в любом турнире она была главной звездой. Несмотря на то, что ее золотые годы в покере уже прошли, девушка в любом случае заслуживает звания одной из самых красивых среди прекрасной половины покерного комьюнити.

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Лив Боэри родилась в Англии, училась на факультете астрофизики в Манчестере. 20-летняя девушка впервые заявила о себе в покере, когда стала участницей телевизионного шоу "Ultimatepoker Showdown". Одним ее из наставников был легендарный Фил Хельмут.

Уже через 5 лет Лив Боэри стала невероятно популярной, выиграв главный турнир Европейского покерного тура, который проходил в Сан-Ремо. За все время в турнирном покере очаровательная англичанка выиграла более 3 860 000 долларов. Причем она до сих пор остается единственной женщиной в мире, которой удалось выиграть сразу турнир серии EPT и браслет серии WSOP.

Лив Боэри / Фото poker-experts.com

Лив Боэри – всесторонняя личность. Ей 39 лет, она, как и золотые годы индустрии покера, остается красоткой, правда, ее интерес к игре явно угас. Лив посвятила себя научным проектам, является соучредителем благотворительного фонда, а также работает ведущей на покерных турнирах. Проявила себя и в литературе, написав много статей на научные темы.

Интересные факты о Ливе Боэри: