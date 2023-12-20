Чарівна Лів Боері: красуня, яка підкорила світ покеру

Англійка Лів Боері по праву знаходиться у списку найуспішніших жінок в історії покеру. Вона побудувала неймовірну кар'єру з того, що розпочиналося як хобі у студентські роки.

Свого часу Лів Боері побувала майже на всіх покерних шоу, а у будь-якому турнірі вона була зіркою. Попри те, що її золоті роки у покері вже минули, англійка все одно заслуговує на звання однієї з найгарніших серед представниць прекрасної статі у покерному ком'юніті.

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Лів Боері навчалася на факультеті астрофізики у Манчестері. У студентські роки вона познайомилася з покером і вперше заявила про себе у 20-річному віці, коли стала учасницею телевізійного шоу "Ultimatepoker Showdown". Одним з її наставників легендарний Філ Хельмут.

Вже через 5 років Лів Боері стала неймовірно популярною, вигравши головний турнір Європейського покерного туру, що проходив у Сан-Ремо. За весь час у турнірному покері вона отримала понад 3 860 000 доларів. Причому Лів Боері й досі залишається єдиною жінкою у світі, якій вдалося виграти турнір EPT та браслет серії WSOP.

Лів Боері / Фото poker-experts.com

Лів Боері – всебічна особистість. Зараз їй 39 років, вона, як і у золоті роки покерної індустрії, залишається красунею, але з'являється на турнірах зрідка. Лів присвятила себе науковим проєктам, є співзасновницею благодійного фонду, а також працює ведучою на покерних подіях. Проявила себе й у літературі, написавши чимало статей на наукові теми.

Цікаві факти про Лів Боері: