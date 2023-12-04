Легенды покера "докатились" до низких лимитов: Хансен и Айви сыграли с фанатами

Знаменитые игроки вспомнили молодость, приняв участие в выставочной кэш-игре в Лас-Вегасе. Гас Хансен, к слову, вернулся в покер после 4-летнего перерыва.

Уже в 9 утра в покерном заведении Wynn Las Vegas негде яблоку упасть. Толпа сосредоточилась у столов низких кэш-лимитов, игроки ждут своей очереди, чтобы сыграть против легенд игры Фила Айви и Гаса Хансена.

К теме От безумных выигрышей до полного банкротства: покерные откровения Майка Матусова

Дружественные покерные посиделки устроили организаторы Мирового покерного тура, не отказав себе в удовольствии лишний раз пропиарить покерный фестиваль WPT, который сейчас проходит в столице развлечений.



Гас Хансен / Фото PokerNews

Лицами мероприятия выступили покеристы, не требующие представления, но лишний раз напомнить не помешает. Фил Айви – обладатель 10 браслетов WSOP и чемпион WPT, 11-й в списке All Time Money List (41.2 млн долларов призовых). Гас Хансен – чемпион WSOP, 3-кратный победитель турниров WPT, звезда многочисленных покерных телешоу. В последние годы датчанин отошел от покерных дел, в частности, из-за финансовых проблем, потому за игрой и старыми друзьями очень соскучился.



Фил Айви / Фото PokerNews

В последние годы не часто вижу Фила, сейчас я не очень много путешествую, ведь у меня родился еще один сын и из-за этого COVID не было возможности. Но Фил Айви однозначно один из тех ребят, которых я называю своими покерными друзьями. Мне всегда приятно снова поиграть с ним, – рассказал Хансен в коротком интервью.



Фил Айви и Гас Хансен с фанатом / Фото PokerNews

Положительные эмоции получили и гости этого ивента. Фанаты не только получили возможность пообщаться и поиграть с кумирами, но и поборолись за крутой приз. Победитель своеобразной покерной хомки Сунао Китахара получил билет на Главное событие WPT с бай-ином 10 400 долларов. В скором времени в этом турнире разыграют рекордный в истории покера гарантирован призовой фонд в 40 000 000 долларов.