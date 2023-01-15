Легендарный комментатор Мировой серии покера сенсационно выиграл перстень WSOP Circuit

Больше 20 лет Лон Макихерн комментирует Мировую серию покера вместе с Норманом Чадом. Известный комментатор впервые в карьере стал обладателем престижного трофея WSOP Circuit.

Диктор телеканалов ESPN и CBS Sports Network оформил покерный бест кэш в возрасте 65 лет. Лон Макихерн выиграл стартовый турнир серии WSOP Circuit в казино Thunder Valley с бай-ином 400 долларов. Победа принесла комментатору 15 000 долларов, что является самой крупной выплатой в его покерной карьере.

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Однодневный турнир по Безлимитному Холдему собрал 181 вход. Лон Макихерн в хедз-апе обыграл Келвина Нормана. Легендарный комментатор начинал финальный стол со стеком 25 ББ, а его будущий оппонент – всего 10 ББ. Однако оба игрока уверенно выступали в олл-инах, дойдя до хедз-апа. В финальной раздаче Норман выставился с А4 против А8.

Лон Макихерн получил престижную награду на глазах у своего давнего партнера по телевидению Нормана Чада, который гораздо чаще играет в турнирах, пытаясь выиграть хоть что-то. В интервью после победы Макихерн не забыл подколоть своего давнего друга.

Серия WSOP Circuit в Thunder Valley продлится до 23 января. За это время будет сыграно 13 титульных турниров, включая Главное событие с бай-ином 1 700 долларов. Гарантия Main Event составит 500 тысяч долларов.