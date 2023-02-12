Легендарный Джейсон Мерсье вернулся в покер, выиграв трофей PokerGO Tour

В Лас-Вегасе подходит к концу серия PGT по смешанным играм, в рамках которой был сыгран самый дорогой турнир фестиваля с бай-ином 25 500 долларов. Джейсон Мерсье, впервые появившись на серии, сразу оформил титул.

Долгое время Джейсон Мерсье считался одним из самых успешных турнирных игроков в покер. Менее чем за 10 лет только в живых турнирах он сколотил целое состояние в размере 20 000 000 долларов.

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Однако в последние годы популярный покерист изредка посещает покерные события. В 2016 году он женился, и теперь вместе с Наташей Барбур воспитывает четырёх детей. В последний раз Мерсье выигрывал покерный турнир в августе 2019 года.

Теперь Джейсон Мерсье снова напомнил о себе. На серии PokerGO Tour по смешанным играм 36-летний покерист выиграл самый крупный турнир фестиваля 10-Game Championship. Победа принесла счастливому отцу 367 500 долларов.

В двухдневном турнире приняли участие 57 игроков, которые сражались за 1 425 000 долларов призового фонда. В зону ITM проходили 9 покеристов. Оказавшись в хедз-апе с Дэном Заком, игроки решили заключить соглашение. После доигрывания титул достался Джейсону Мерсье.

Несмотря на то, что в последнее время именитый покерист мало уделяет времени игре, Джейсон по-прежнему очень уверенно смотрится в офлайне. В прошлом году у него было 2 крупных ITM – на 141 865 и 260 815 долларов.