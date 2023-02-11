У Ронни Риверса была впечатляющая студенческая карьера, что привело его в главную лигу американского футбола НФЛ. В 2022 году зарплата незадрафтованного новичка составляла 705 000 долларов, а в этом году "Рэмс" уже пообещали платить 870 000 долларов.

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24-летний игрок получил неплохую надбавку, удачно посетив Лас-Вегас. Футболист поехал праздновать день рождения матери, сел играть в одном из казино в 3-карточный покер и выиграл более полумиллиона долларов.

Ронни Риверс / Фото cardplayer.com

Возможно, если бы аккаунт Caesars Palace в твиттере публично не написал бы об этом, то руководство клуба ничего бы и не узнало.

.@RamsNFL RB Ronnie Rivers won half a mill on one hand of 3-card poker



(: IG/@lilronnie_20) pic.twitter.com/7A9XeklxGU — FanDuel Casino (@FanDuelCasino) February 7, 2023

Азартные игры среди профессиональных спортсменов можно считать табу, но они совершенно законны для игроков НФЛ. После своего успеха Риверс сразу же рассказал, что выигранные деньги потратит на покупку дома.