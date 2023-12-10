Легендарный дедушка Эрик Сайдел выиграл 10-й браслет Мировой серии покера

Ветеран покерного движения Эрик Сайдел стал главным триумфатором хайроллерского турнира Мировой серии с бай-ином 50 000 долларов. Эта победа принесла ему исторический браслет WSOP.

Вместо того чтобы почивать на лаврах и наслаждаться безбедной старостью, 64-летний Эрик Сайдел продолжает путешествовать по миру в поисках больших побед. Легендарный дедушка прибыл на Багамские острова, где проходит первый в истории WSOP Paradise.

Читайте также Оставила мужчин без денег: Мария Хо покорила рейтинговое покерное шоу

Эрик Сайдел стал участником одного из самых дорогих турниров серии с бай-ином 50 000 долларов. Суперхайроллерское событие собрало 137 входов, благодаря чему призовой фонд составил фантастические 6 850 000 долларов. Несмотря на безумную конкуренцию, никто не сумел остановить Сайдела на пути к юбилейному трофею.

За финальным столом американцу противостояли не менее звездные регуляры: Джейсон Кун, Алекс Фоксен, Адриан Матеос и другие. Начиная игру с чип-лидерским стеком, Эрик Сайдел сохранил свое преимущество до самого хедз-апа, в котором разобрался с Сетом Готлибом. Победитель получил 1 704 000 долларов.

Эрик Сайдел выиграл 10-й браслет WSOP и сравнялся с Дойлом Брансоном, Филом Айви и Джонни Ченом по количеству выигранных трофеев Мировой серии покера. Больше только у Фила Хельмута. Свой первый браслет Эрик Сайдел получил еще в далеком 1992 году, когда ему было 33.

Победы Эрика Сайдела на Мировой серии покера: