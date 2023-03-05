Ежегодная церемония награждения, которую окрестили "покерным Оскаром", прошла в студии PokerGO в четвертый раз в своей истории. Статуэтки вручали в 27 разных номинациях.

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В большинстве случаев победителей выбирали болельщики, но судьбу отдельных статуэток решили сами игроки. Так, Стивена Чидвика признали самым сложным оппонентом, а вторую награду британец получил как лучший игрок года PGT.

Номинация "Самый сложный оппонент" / Фото pgt.com

46-летний Фил Айви оформил "камбэк года". Американец в этом году выиграл 3 хайроллерских турнирах, получив в общей сложности более 2 000 000 долларов.

Даниэль Кейтс получил награду за лучшее выступление за финальным столом, когда оформил победу в турнире на WSOP за 50 000 долларов. Лучшее фото – снимок Хейли Хохстетлера с эмоциями Мэтта Гланца, вытащившего баунти в размере 1 000 000 долларов в событии WSOP.

Номинация "Лучшее фото" / pgt.com

В 4 номинациях, где победителей выбирали народным голосованием, Итан Яу стал персоной года, лучшим трофеем выбрали браслет WSOP, лучший стрим – Hustler Casino, а раздача года – розыгрыш J4 Робби Лью против Гаррета Адельштайна.

Список всех победителей Global Poker Awards-2022 доступен на сайте PGT.