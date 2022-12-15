Лас-Вегас принимает один из крупнейших турниров за всю историю покера – фото

Турнир WPT World Championship уже собрал 2 960 входов, что позволило добиться рекордного призового фонда в размере 29 008 000 долларов. Чемпионат мира WPT вошёл в историю покера сразу по нескольким критериям.

Летом организаторы World Poker Tour анонсировали предновогоднюю серию и рекордное для офлайн-покера событие – турнир с гарантированным призовым фондом 15 000 000 долларов. Обещанный призовой фонд такого размера не разыгрывал ни один бренд, но у WPT это получилось. Еще до окончания заключительного отборочного дня событие собрало более 16 000 000 долларов призовых.

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Ежегодно в живых турнирах по всему миру разыгрываются суммы и больше, но эти события не имеют гарантированного призового фонда, а сумма образовывается по факту. Рекорд по обещанному призовому фонду принадлежал также WPT – 10 000 000 долларов.

На этот раз, чтобы избежать оверлея, организаторы провели масштабную рекламную кампанию, разыграв десятки билетов в разных акциях. За столами сыграли многие известные покеристы такие как Фил Айви, Фил Хельмут, Крис Манимейкер, Майк Матусов, Джастин Бономо, Джо Ингрэм, Брайан Раст и другие. Прибыл в казино Wynn и легендарный Дойл Брансон.

Дойл Брансон на WPT World Championship / Фото poker.org

Сотни участников заплатили взнос 10 400 долларов, что вывело WPT World Championship в ранг исторического турнира сразу по нескольким критериям:

самый большой призовой фонд на WPT;

самый большой призовой фонд в истории Лас-Вегаса за исключением событий WSОP;

21-й по величине призовой фонд в живых турнирах за всю историю покера.

Рекордный турнир также совпал с 20-летием WPT, поэтому участникам подготовили шоу-программу с жонглёрами, живой музыкой и другими активностями. Свидетелями исторического события были покеристы из Украины. Игроков ждёт ещё один отборочный день, после чего определиться окончательная сумма призового фонда.

Звёздные участники на WPT World Championship / Фото poker.org