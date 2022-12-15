Лас-Вегас приймає один із найбільших турнірів за всю історію покеру – фото

Турнір WPT World Championship уже зібрав 2 960 входів, що сформувало рекордний призовий фонд 29 008 000 доларів. Чемпіонат світу WPT увійшов в історію покеру одразу за кількома критеріями.

Влітку організатори World Poker Tour анонсували передноворічну серію та рекордну для офлайн-покеру подію – турнір із гарантованим призовим фондом 15 000 000 доларів. Зазначений призовий фонд такого розміру не розігрував жоден покерний бренд, але у WPT це вийшло. Ще до завершення останнього відбіркового дня подія зібрала понад 16 000 000 доларів призових.

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Щороку у живих турнірах розігрувалися суми й більше. Однак ці події не мають гарантованого призового фонду, а сума утворювалася за фактом. Попередній рекорд саме гарантованого призового фонду в офлайн-турнірах належав також WPT – 10 000 000 доларів.

Трофей переможцю WPT World Championship / Фото poker.org

Цього разу, щоб уникнути оверлею, організатори провели масштабну рекламну кампанію, розігравши десятки квитків у різних акціях. За столами як любителі, так і професіонали та зірки зі світовим ім'ям – такі як Філ Айві, Філ Хельмут, Кріс Манімейкер, Майк Матусов, Джастін Бономо, Джо Інгрем, Браян Раст та інші. Прибув до казино Wynn і легендарний Дойл Брансон.

Дойл Брансон на WPT World Championship / Фото poker.org

Сотні учасників сплатили обов'язковий внесок у розмірі 10 400 доларів, що вивело WPT World Championship у ранг історичної події у покері одразу за кількома критеріями:

найбільший призовий фонд в історії WPT;

найбільший призовий фонд в історії Лас-Вегаса, крім турнірів Світової серії;

21-й за величиною призовий фонд у живих турнірах за всю історію покеру.

Рекордний турнір також збігся з 20-річчям WPT, тому учасникам підготували шоу-програму з жонглерами, живою музикою та іншими сюрпризами. Свідками історичної події стали й українські покеристи. На гравців чекає ще один відбірковий день, після чого визначиться остаточна сума призового фонду.

Зіркові учасники на WPT World Championship / Фото poker.org