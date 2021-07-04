Есть всего пять видов карт, каждая из которых символизирует что-то важное в жизни Фила. Количество карт ограничено.

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Десятки – означают количество золотых браслетов Айви. Этих токенов выпущено сто штук. Валет символизирует профессионализм американца, и их поступило в продажу 75 единиц. Десятки стоят 199 долларов, а валеты 500 "зеленых".

Полсотни дам можно приобрести по 999 долларов за каждую. Они означают фирменный взгляд игрока за столом. Король подчеркивает статус американца в покере! Их будет 20 единиц и эти карты стоят 1999 долларов за каждую.

Главным лотом коллекции, конечно, будет Туз. Всего восемь единиц. Их разыграют на специальном аукционе, а торги стартуют уже с 4 тысяч долларов.

Те, кто смогут собрать целую коллекцию (от десятки до туза) – получат вознаграждение: игру с Айви в покер на шикарной яхте.