Посетители одного из покерных клубов Пенсильвании имеют уважительный повод откупорить бутылку шампанского и не одну. За одним из кэш-столов сорвали Бед Бит Джекпот и заведение выплатило восьми спортсменам 905 622 долларов.

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Счастливую раздачу оформили обладатель каре тузов и сильнейшей комбинации в покере – победитель собрал роял-флеш на ривере. Больше всего досталось, конечно, "неудачнику" - Скот Томпсон, хоть и проиграл банк, получил 40% от призового фонда Бед Бит Джекпота, а именно 362 250 долларов. А вот роял-флеш принес Бренду Эносу 271 686 долларов. Не обделили и других шести покеристов за этим столом. Каждый положил в карман по 45 281 доллар.



Владельцы Бед бит Джекпота / Фото PokerNews

Общая сумма, полученная покеристами, действительно впечатляет. Впрочем, она далека от абсолютного рекорда Бед Бит Джекпота, который когда-либо фиксировали в живой игре. В августе этого года в одном из клубов Канады счастливые покеристы разделили почти 2 миллиона долларов.