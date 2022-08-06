Кто заберет 1 600 000 долларов: Фил Хельмут и Скотт Сивер назначали дату главного хедз-апа года

Пятый раунд шоу High Stakes Duel между Филом Хельмутом и Скоттом Сивером запланирован в ночь с 22 на 23 августа. Противостояние за 1 600 000 долларов будет транслироваться в прямом эфире.

Предыдущий раунд за 800 000 долларов остался за Хельмутом. По правилам шоу, если Филу удастся победить снова, он сможет закончить участие в дуэлях, забрать выигранные деньги и третий пояс чемпиона High Stakes Duel. Если же "PokerBrat" проиграет, то получит право запросить реванш, только следующий раунд будет стоить уже 3 200 000 долларов.

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Дорогостоящий хедз-ап покажут в прямом эфире. Традиционно первый час трансляции будет доступен на ютуб-канале PokerGO, а чтобы посмотреть всю дуэль, нужно иметь платную подписку на сайте PokerGO.

У обоих соперников большой опыт в играх один на один, даже призовые в офлайне у них почти одинаковые. Заработок Хельмута – около 28 000 0000 долларов, у Сивера – 25 000 000. Даже сам "PokerBrat" признаёт мастерство своего соперника. Комментируя итог предыдущей битвы, Хельмут отметил крутую игру Сивера, назвав его одним из лучших игроков в своем поколении.