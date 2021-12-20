Кто выиграл почти все покерные деньги в 2021 году

Без преувеличения настоящий ренессанс пережил покер в 2021 году. В клубы и казино вернулась живая игра, в офлайн-режиме снова состоялась WSOP, а от результатов игры в сети кружилась голова.

2021 год стал успешным для целой "колоды" покеристов, мы же выделим трех, как мы считаем, самых достойных.

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Король хайролла Майкл Адамо

Австралиец Майкл Адамо в течение года без устали нагонял страх на соперников на высоких лимитах. Хладнокровный, агрессивный, креативный, бесстрашный и очень удачливый... С таким арсеналом Адамо попортил немало крови топовым мировым хайроллерам. Майкл оформил за год 5 семизначных заносов и украсил свой музей десятком свежих титулов.



Майкл Адамо / фото WSOP

Два трофея из этого наследия Адамо расположит на самом почетном месте. Речь о браслетах WSOP, которые австралиец получил в турнирах за 50 и 100 тысяч долларов. В итоге покерист из Мельбурна наштамповал за год около 10 миллионов долларов призовых, это лишь в живых турнирах. Коллеги по цеху без лишнего преувеличения называют Адамо лучшим хайроллером современности.

Новый покерный "Рокфеллер" Джастин Бономо

Джастин Бономо на протяжении 2021-го сиял не так ярко, как его принципиальный соперник, но свою главную покерную миссию американец все же выполнил. Бономо вернул себе звание наиболее успешного игрока в истории по количеству призовых, добытых в офлайн-турнирах.



Джастин Бономо / фото PokerNews

Победа Джастина в турнире за 100 000 долларов в начале декабря сбросила с трона предыдущего короля Брина Кенни. Джастин – первый игрок в истории, который одолел отметку в 57 миллионов долларов призовых. Дистанция между конкурентами совсем небольшая, поэтому 2022 год подарит нам тот еще спор.

Трофейный "конвейер" Али Имсирович

Тяжелая дилемма сопровождала молодого боснийца Али Имсировича на протяжении всего 2021 года – куда складывать деньги и трофеи. 26-летний хайроллер получил рекордные 14 титулов на лимитах 10 – 50 тысяч долларов, а еще 10 раз Имсирович финишировал на подиуме.

Али Имсирович / фото Poker Central

Плодотворный год принес Али около 6 миллионов долларов призовых, а это – более трети его общих карьерных достижений. Было бы странно, если бы босниец не претендовал на звание лучшего игрока года по версии Global Poker Index. Али Имсирович является лидером рейтинга и, очевидно, именно ему достанется статуэтка.