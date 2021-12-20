Хто виграв майже всі покерні гроші в 2021 році

Без перебільшення справжній ренесанс пережив покер у 2021 році. У клуби і казино повернулась жива гра, в офлайн-режимі знову відбулась WSOP, а від результатів гри в мережі паморочилось в голові.

2021 рік став успішним для цілої "колоди" покеристів, ми ж виділимо трьох, як ми вважаємо, найбільш достойних.

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Король хайролу Майкл Адамо

Австралієць Майкл Адамо впродовж року невтомно наганяв страх на суперників на високих лімітах. Холоднокровний, агресивний, креативний, безстрашний і дуже удачливий… Із таким арсеналом Адамо попсував чимало крові топовим світовим хайролерам. Майкл оформив за рік 5 семизначних заносів і прикрасив свій музей десятком свіжих титулів.



Майкл Адамо / фото WSOP

Два трофеї із цього доробку Адамо розташує на найбільш почесному місці. Мова про браслети WSOP, які австралієць здобув в турнірах за 50 і 100 тисяч доларів. У підсумку, покерист із Мельбурна наштампував за рік близько 10 мільйонів доларів призових, це лише в живих турнірах. Колеги по цеху, відтак, без зайвого перебільшення називають Адамо найкращим хайролером сучасності.

Новий покерний "Рокфеллер" Джастін Бономо

Джастін Бономо впродовж 2021-го сяяв не так яскраво, як його принциповий суперник, але свою головну покерну місію американець таки виконав. Бономо повернув собі звання найбільш успішного гравця в історії за кількістю призових, здобутих в офлайн-турнірах.



Джастін Бономо / фото PokerNews

Перемога Джастіна в турнірі за 100 000 доларів на початку грудня скинула із трону попереднього короля Бріна Кенні. Джастін – перший гравець в історії, який здолав позначку у 57 мільйонів доларів призових. Дистанція між конкурентами геть невелика, тож 2022 рік подарує нам ще ту суперечку.

Трофейний "конвеєр" Алі Імсіровіч

Важка дилема супроводжувала молодого боснійця Алі Імсіровіча впродовж усього 2021 року – куди складати гроші і трофеї. 26-річний хайролер здобув рекордні 14 титулів на лімітах 10-50 тисяч доларів, а ще 10 разів Імсіровіч фінішував на подіумі.



Алі Імсіровіч / фото Poker Central

Плідний рік приніс Алі близько 6 мільйонів доларів призових, а це – більше третини його загальних кар’єрних здобутків. Було б дивно, якби боснієць не претендував на звання найкращого гравця року за версією Global Poker Index. Алі Імсіровіч є лідером рейтингу і, вочевидь, саме йому дістанеться статуетка.