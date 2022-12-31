Кто стал самым богатым покеристом уходящего года

Только настоящие профессионалы покера ежегодно показывают стабильно высокие результаты в живых турнирах. Предлагаем вашему вниманию список тех игроков, для кого 2022-й год стал самым успешным.

После ковида живой покер быстро вернул былую популярность: международные серии, фестивали EPT и WPT привлекали тысячи игроков, установив новые рекорды посещаемости. То же самое можно сказать и про WSOP, где было сыграно рекордное количество турниров – 214.

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Игроки вернулись за столы с огромным желанием, а самые успешные выигрывали в офлайне миллионы долларов. Про тройку лучших в 2022 году – рассказываем в материале.

3 место – Джейсон Кун (8 323 248 долларов)

Тройку лучших игроков с самой большой прибылью в живых турнирах открывает Джейсон Кун. В канун Рождества американец выиграл фриролл PokerGO Tour Championship, который проходил в формате "победитель получает все". Приз составил 500 000 долларов. Также в декабре он обыграл Фила Хельмута в хедз-апе на High Stakes Duel с бай-ином 800 000 долларов.

Джейсон Кун / Фото pokergo.com

Третий по величине приз Джейсона в этом году составляет 762 000 долларов. Американец занял 5 место в Главном событии Triton SHR на Кипре. А самую большую награду Кун получил опять же на Triton SHR, но в Мадриде, где выиграл турнир по Short Deck с главным призом 1 750 000 евро.

2 место – Сэм Графтон (8 418 423 доллара)

Сэм Графтон в этом году оформил 12 ITM в живых турнирах. Самый большой приз он получил в событии с бай-ином 200 000 долларов Coin Rivet Invitational на кипрской серии Triton SHR, где главный приз составил 5 500 000 долларов.

Сэм Графтон / Фото pgt.com

Мог английский покерист выиграть в этом году свой первый в карьере браслет WSOP, но в хедз-апе проиграл Орпену Кисаджикоглу. Почти миллион Графтон выиграл в турнире за 50 000 долларов на кипрской серии Triton SHR, а в Мадриде в Главном событии Triton SHR Madrid за 100 000 долларов он занял 5 место и получил 756 631 доллар.

1 место – Эспен Йорстад (10 529 466 долларов)

Норвежский покерист Эспен Йорстад стал главным героем 2022 года. В Лас-Вегасе на Мировой серии покера он выиграл главный турнир Main Event WSOP с фантастическим призом за 1 место 10 000 000 долларов. Причём норвежец завоевал сразу 2 браслета – второй в командном турнире вместе с Патриком Леонардом.

Эспен Йорстад / Фото PokerNews

После этого новоиспеченный чемпион мира мог позволить себе участие в любых турнирах. К концу года у Йорстада было 19 ITM в живых турнирах на общую сумму призовых 10 529 466 долларов.

Игроки с наибольшими призовыми в живых турнирах в 2022 году: