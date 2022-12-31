Хто став найбагатшим покеристом у 2022 році

Лише справжні професіонали покеру щороку показують стабільно високі результати у живих турнірах. Пропонуємо вашій увазі перелік тих гравців, для кого 2022-й рік був найуспішнішим.

Після ковіду живий покер набув неабиякої популярності: міжнародні турніри, фестивалі EPT та WPT залучали тисячі гравців, встановлюючи рекорди відвідуваності серій. Те ж саме можна сказати й про Світову серію покеру, де було зіграно рекордну кількість турнірів – 214.

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Гравці повернулися за столи, а найуспішніші виграли в офлайні мільйони доларів. Про трійку найкращих у 2022 році – розповідаємо у матеріалі.

3 місце – Джейсон Кун (8 323 248 доларів)

Трійку кращих гравців із найбільшими статками за рік відкриває Джейсон Кун. Напередодні Різдва американець виграв фрірол PokerGO Tour Championship, який проходив у форматі "переможець отримує все". Приз склав 500 000 доларів. Також у грудні він обіграв Філа Хельмута у хедз-апі на High Stakes Duel з бай-іном 800 000 доларів.

Джейсон Кун / Фото pokergo.com

Третій за величиною приз, який Кун отримав цього року – 762 000 доларів. Американець посів 5 місце у Головній події Triton SHR на Кіпрі. А найбільшу суму Джейсон здобув знову ж таки на Triton SHR, але у Мадриді, де виграв турнір із Short Deck з головним призом 1 750 000 євро.

2 місце – Сем Графтон (8 418 423 долари)

Сем Графтон зовсім трохи випередив Джейсона Куна у показнику зароблених призових за рік. Англійський покерист у живих турнірах цього року оформив 12 ITM. Найбільший приз він отримав у події з бай-іном 200 000 доларів Coin Rivet Invitational на кіпрській серії Triton SHR. Перемога принесла Графтону 5 500 000 доларів.

Сем Графтон / Фото pgt.com

Міг англієць цього року виграти перший у кар'єрі браслет WSOP, але у хедз-апі програв Орпену Кісаджікоглу. Майже мільйон доларів Графтон виграв у турнірі за 50 000 доларів на кіпрській серії Triton SHR, а у Мадриді у Головній події Triton SHR Madrid за 100 000 доларів посів 5 місце та виграв 756 631 долар.

1 місце – Еспен Йорстад (10 529 466 доларів)

Норвезький покерист Еспен Йорстад став головним героєм 2022 року. У Лас-Вегасі на Світовій серії покеру він виграв головний турнір Main Event WSOP із фантастичним призом за 1 місце – 10 000 000 доларів. Норвежець завоював одразу 2 браслети – другий у командному турнірі разом із Патріком Леонардом.

Еспен Йорстад / Фото PokerNews

Після цього новоспечений чемпіон світу міг дозволити собі участь у будь-яких турнірах. До кінця року Еспен Йорстад оформив у живих турнірах 19 ITM на загальну суму 10 529 466 доларів.

Список гравців, які найбільше заробили у 2022 році у живих турнірах: