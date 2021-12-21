Крутим дважды: покерный миллионер предложил провести необычный турнир

Регуляры онлайн-игры уже не первый год пользуются функцией Run It Twice. Правда, опция несколько раз открывать доску, или же несколько улиц, доступна только в кэш-игре. Джейсон Кун предлагает ввести такую фишку в живых покерных турнирах.

Успешный покерный регуляр, который в офлайн-МТТ заработал призовыми более 34 миллионов долларов, решил оживить любимую дисциплину.

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Джейсон Кун предлагает организовать экспериментальный турнир, в котором каждый игрок получит по фишке с функцией Run It Twice. Покерист сможет использовать RIT лишь один раз за турнир в самый подходящий, по его мнению, момент. Такое нововведение, считает американец, придется по душе большинству МТТ-игроков.



Джейсон Кун / Фото PokerGO

Во-первых, RIT будет служить дополнительным элементом стратегии в турнире. Кроме того, сгладит дисперсию в ответственных олл-инах. Да и, в конце концов, это просто весело, резюмирует Джейсон Кун. Так или иначе, предложение американца уже активно обсуждают в соцсетях. Осталось донести эту идею до ушей организаторов покерных серий.