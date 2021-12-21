Крутимо двічі: покерний мільйонер запропонував провести незвичний турнір

Регуляри онлайн-гри уже не перший рік користуються функцією Run It Twice. Щоправда, опція кілька разів відкривати дошку, або ж декілька вулиць, доступна лише в кеш-грі. Джейсон Кун пропонує запровадити таку фішку в живих покерних турнірах.

Успішний покерний регуляр, який в офлайн-МТТ заробив призовими більше 34 мільйонів доларів, вирішив оживити улюблену дисципліну.

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Джейсон Кун пропонує організувати експериментальний турнір, в якому кожен гравець отримає по фішці з функцією Run It Twice. Покерист зможе використати RIT лише один раз за турнір у найбільш слушний, на його думку, момент. Таке нововведення, вважає американець, припаде до душі більшості МТТ-гравцям.



Джейсон Кун / фото PokerGO

По-перше, RIT служитиме додатковим елементом стратегії в турнірі. Крім того, згладить дисперсію у відповідальних ол-інах. Та й, зрештою, це просто весело, резюмує Джейсон Кун. Так чи інакше, пропозицію американця уже активно обговорюють у соцмережах. Залишилось донести цю ідею до вух організаторів покерних серій.