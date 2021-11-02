Кролик на скутере, Безумный Шляпник и костюм Уолдо: как покеристы встретили Хэллоуин на WSOP

В разгар Мировой серии покера в Лас-Вегасе участники сумели немного поразвлечься на Хэллоуин. Яркими нарядами отличились даже самые звездные игроки.

На Хеллоуин участники WSOP порадовали гостей казино Рио разнообразием костюмов. Кто-то выбрал персонажей из "Алисы в стране чудес", кому-то было достаточно вырядиться в костюм "банана".

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Приз за самое эффектное появление в казино Лас-Вегаса однозначно достался Филу Хельмуту и Майку Матусову. Они "ворвались" за столы на миниатюрном скутере Матусова.

Надо отдать должное этому дуэту. Хельмут и Матусов основательно подготовились к Хэллоуину. Первый сидел за столами в костюме Безумного Шляпника, второй – в образе кролика из "Алисы в стране чудес".

Фил Хельмут в костюме Безумного Шляпника / Фото PokerNews

Майк Матусов в образе Кролика из "Алисы в стране чудес" / Фото PokerNews

Среди множества стильных образов и костюмов выделялась и парочка фанатов фильма "Уолдо". Самый оригинальный способ найти себе удобный наряд на Хэллоуин и не тратить время на его подготовку – это обычная футболка надписью, которая все равно привлекает внимание окружающих.

Участники WSOP на Хэллоуин / Фото PokerNews