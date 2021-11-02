Кролик на скутері, Божевільний Капелюшник і костюм Уолдо: як покеристи зустріли Геловін на WSOP

У розпал Світової серії покеру в Лас-Вегасі учасники турнірів зуміли трохи розважитися на Геловін. Яскравими костюмами вирізнялись навіть найзірковіші гравці.

На Геловін учасники WSOP порадували гостей казино Ріо різноманітними костюмами. Хтось обрав персонажів із "Аліси в країні чудес", комусь було достатньо нарядитись у костюм "банана".

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Приз за найефектнішу появу в казино Лас-Вегаса однозначно дістався Філу Гельмуту та Майку Матусову. Вони "увірвалися" за столи на прямо на скутері Матусова.

Треба віддати належне цьому дуетові. Гельмут і Матусов ґрунтовно підготувалися до Геловіну. Перший сидів за столами в костюмі Божевільного Капелюшника, другий – в образі кролика з "Аліси в країні чудес".

Філ Гельмут у костюмі Божевільного Капелюшника / Фото PokerNews

Майк Матусов в образі Кролика з "Аліси в країні чудес" / Фото PokerNews

Серед різних стильних костюмів та образів виділялася й парочка фанатів фільму "Уолдо". Найоригінальніший спосіб знайти собі зручне вбрання на Геловін і не витрачати час на його підготовку – це звичайна футболка з написом, який все одно привертає увагу.

Учасники WSOP на Геловін / Фото PokerNews