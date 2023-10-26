Покупка мечты: красавица-покеристка Эбони Кенни похвасталась новеньким роскошным авто

Американская покеристка Эбони Кенни привлекает к себе внимание по многим причинам. Любительница тверка и оригинальных нарядов успешно совмещает покер с работой на телевидении и модельным бизнесом.

Эбони Кенни – покеристка с 20-летним стажем. Самую первую победу в офлайн-турнире она завоевала в 2010 году, выиграв Florida State Poker Championships. Девушка стала популярной, когда начала стримить свою игру на твиче. Во время трансляций она беседует на откровенные темы, пьет вино и много шутит.

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Прорывным для Эбони Кенни в покере стал прошлый год. Она впервые отправилась на серию хайроллеров Triton Poker, где сыграла в турнире за 200 000 долларов. В компании сильнейших покеристов мира единственная девушка заняла 5 место, получив 1 700 000 долларов призовых. Об этом даже сняли документальный фильм "A Woman's Seat in $200 000 Poker Tournament".

В этом году Эбони Кенни скорее всего пропустит серию Triton Poker. Но на это есть весомая причина. На днях покеристка рассказала о покупке своей мечты. Девушка приобрела роскошный автомобиль Tesla Y 2023.



