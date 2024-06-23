Сенсационный украинец снова зажигает в Лас-Вегасе – сколько заработал на этот раз

Популярный стример Константин Kostya_Jock Гольский пока остается едва ли не самым заметным украинским игроком на WSOP-2024. При этом Костя успевает выступать не только в браслетных соревнованиях.

Турнир Mystery Bounty с бай-ином 1 600 долларов, не входивший в браслетное расписание WSOP, собрал 595 входов, а призовой фонд перевалил за пол миллиона долларов. В финальный игровой день Гольский переходил со стеком в 20 больших блайндов, но раскрутиться достаточно, чтобы зацепиться за финальный стол, украинцу не удалось. В итоге Костя занял 24 место, заработав солидные 5 700 долларов призовых.

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Напомним, Kostya_Jock показал пока лучший результат среди украинских игроков на нынешней Мировой серии. В турнире по Безлимитному Холдему с бай-ином 3 тысяч долларов Константин остановился в одном шаге от чемпионского браслета. Второе место принесло ему более 300 тысяч долларов призовых.

Сейчас Kostya_Jock пытается пробиться во второй игровой день Millionaire Maker с бай-ином 1 500 долларов – это уже браслетный турнир WSOP. С первой попытки ему не удалось достичь цели, но флайтовые входные дни еще продолжаются, так что шансы остаются. Победитель этих соревнований получит минимум 1 миллион долларов.

Самый дорогой турнир WSOP-2024

К своему апогею приближается самый дорогой турнир нынешней Мировой серии с безумным бай-ином в 250 тысяч долларов. В игре осталось только 14 покеристов, 12 из которых попадут в призы. Чемпион заработает более 5 миллионов долларов.