Король Артур: Мартиросян оправдал звание фаворита и выиграл 526 тысяч долларов

Один из самых успешных онлайн-игроков в предыдущем году продолжает демонстрировать высокий класс за виртуальными столами. Артур Мартиросян пополнил коллекцию трофеев очередным титулом чемпиона Super Millions.

Турнир за 10 300 долларов собрал 270 входов, благодаря чему участникам удалось перебить гарантию в 2,5 миллиона. Почти пятая часть призового фонда предназначалась чемпиону, сообщает 24 канал.

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Артур Мартиросян начал борьбу за финальным столом со вторым стеком, но затяжной кард-дед пошатнул позиции фаворита. Как следствие россиянину пришлось принимать рискованные решения и несколько раз ставить под угрозу свою турнирную жизнь. Все изменилось в топ-6, когда Мартиросян забрал два солидных банка и захватил лидерство за столом.

Сначала Артур с флешом максимально добрал из двух пар Самуэля Вусдена, затем в выставление AQ против KJ отправил на отдых Даниэла Двореса. Остановить Мартиросяна в хедз-апе попытался Маркос Ладев, отобравшийся в турнир через сателлит. Но нехватка опыта в игре на таких лимитах не позволила эстонцу сотворить сенсацию.

В ключевой раздаче, фактически решившей судьбу титула, Ладев отважился на дорогой блеф с 9-хай, а на его беду Мартиросян собрал две пары. Через несколько мгновений Артур уже принимал поздравления с третьей победой в статусном турнире Super Millions. Она принесла россиянину 526 439 долларов призовых. Вице-чемпион из Эстонии пополнил банкролл на 405 940 долларов.