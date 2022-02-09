Король Артур: Мартіросян виправдав звання фаворита і виграв 526 тисяч доларів

Один із найбільш успішних онлайн-гравців попереднього року продовжує демонструвати високий клас за віртуальними столами. Артур Мартіросян поповнив колекцію трофеїв черговим титулом чемпіона Super Millions.

Турнір за 10 300 доларів зібрав аж 270 входів, завдяки чому учасникам вдалось перебити гарантію у 2,5 мільйони. Майже п’ята частина призового фонду призначалась чемпіонові.

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Артур Мартіросян розпочав боротьбу за фінальним столом із другим стеком, але затяжний кард-дед суттєво похитнув позиції фаворита. Як наслідок, росіянину довелось приймати ризиковані рішення і кілька разів ставити під загрозу своє турнірне життя. Усе змінилось у топ-6, коли Мартіросян забрав два солідних банка і захопив лідерство за столом.

Спочатку Артур із флешом максимально добрав із двох пар Самуеля Вусдена, згодом у виставленні AQ проти KJ відправив на відпочинок Даніеля Двореса. Зупинити Мартіросяна у хедз-апі спробував Маркос Ладєв, який в турнір відібрався через сателіт. Але брак досвіду в грі на таких лімітах не дозволив естонцю створити сенсацію.

В ключовій роздачі, яка фактично вирішила долю титулу, Ладєв відважився на дорогий блеф із 9-хай, а на його біду Мартіросян зібрав дві пари. Через кілька миттєвостей Артур уже приймав привітання із третьою перемогою в статусному турнірі Super Millions. Вона принесла росіянину 526 439 доларів призових. Віце-чемпіон із Естонії поповнив банкрол на 405 940 баксів.