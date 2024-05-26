"Взяли!": Украинец стал чемпионом престижного турнира и заработал серьезную сумму

Популярный украинский стример и покерист Константин Kostya_Jock Гольский продолжает покорять онлайн-турниры. Он снова отличился на престижной серии SCOOP-2024.

Kostya_Jock очень успешно выступает на приближающемся к своему завершению Весеннем чемпионате по онлайн-покеру (SCOOP), на популярной площадке Poker Stars. Костя сыграл за несколькими финальными столами и вот наконец-то сумел подняться на высшую ступень пьедестала, правда, в сайд-ивенте.

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Турнир Bounty Builder SCOOP Edition с бай-ином 33 доллара собрал аж 3 524 входа, что позволило сформировать призовой фонд в более чем 100 тысяч баксов. Костя стал настоящей грозой соревнований, собрав почти 5 тысяч долларов вознаграждения за выбивание соперников (для сравнения у вице-чемпиона – всего 500 баксов). Дополнил же свой кошелек Гольский еще призовыми собственно за первое место – 6 489 долларов, поэтому в целом украинец разбогател более чем на 11 тысяч. В хедз-апе наш земляк разобрался с бразильцем под ником fmrsmurilo.

ВЗЯЛИ!!! Кубок хз, дают ли за сайд-ивент, но победа очень нужно была. Заработали на завтрашний мейн по 10к SCOOP,

– написал Костя после победы.

Напомним, Гольский, вероятно, будет одним из покеристов, которые будут представлять Украину на легендарной серии WSOP, что уже в конце мая стартует в Лас-Вегасе.

Как вырваться в Вегас

Ранее Kostya_Jock рассказывал о том, как ему удалось получить американскую визу и сколько стоит аренда жилья в Лас-Вегасе на время проведения WSOP.