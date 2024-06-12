"Взяли!": украинский вундеркинд приблизился к браслету WSOP и безумной сумме призовых

Украинским покеристам пока не удалось пробиться за финальные столы ни одного турнира WSOP-2024. Впрочем, твердое намерение сломать неприятную тенденцию имеет Константин Гольский.

Молодой украинский покерист, более известный под ником Kostya_Jock, не так давно выиграл один из турниров чемпионата Украины во Львове, впоследствии хорошо пошумел на EPT Monte Carlo, а теперь вот имеет шанс стать первым представителем сине-желтого флага за финальным столом WSOP-2024.

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Правда, работы у Кости еще много. Гольский сумел перейти во второй день турнира с Безлимитного Холдема с бай-ином 3 тысячи долларов. Из более 1 200 входов в игре остался только 61 покерист – все гарантировали себе минимум 7 567 долларов призовых. У украинца 19-й стек – 970 000 фишек (почти 39 больших блайндов).

Когда в игре оставалось около 200 карт, Костя был на грани вылета из турнира – у него за спиной было менее 4 больших блайндов. Впрочем, пойдя ол-ин с А-4, Kostya_Jock утроился, оттолкнулся от дна и начал снова наращивать стек.

Далее еще несколько раздач выиграл маленьких, а потом наказал того челика, который меня переехал – с К-К против его 8-8 – и прокричал ему "взяли"! Кто с мечом придет – тот от него и погибнет,

– подытожил Костя свой первый день в турнире.

Добавим, что у чип-лидера турнира Джейка Рипника 2 680 000 фишек. Среди других игру за трофей продолжают звездные Джонатан Литл, Фараз Джака, Алекс Фоксен и Мария Хо. Чемпион соревнований, кроме заветного браслета, получит огромные полмиллиона долларов призовых.

Как превратить 300 долларов в 400 тысяч

Американский покерист Стефен Уинтерс стал победителем пока крупнейшего турнира WSOP-2024 Gladiators of Poker с бай-ином 300 долларов, собравшим более 20 тысяч входов. За свой успех Стефен получил 400 тысяч призовых.